Texas Rangers planeja adicionar Kumar Rocker ao elenco esta semana

ARLINGTON, Texas — O Texas Rangers planeja adicionar o promissor arremessador Kumar Rocker ao seu elenco esta semana e espera que o destro de 1,95 m faça sua estreia na liga principal na quinta-feira à noite em Seattle.

A promoção pendente de Rocker foi revelada pelo time na segunda-feira, um dia de folga antes de uma revanche de dois jogos da World Series no Arizona. O Texas (70-74) então abre uma série de quatro jogos contra os Mariners.

O Rocker, de 24 anos, tem uma ERA de 1,96 em 10 jogos por três diferentes afiliados do Rangers desde 5 de julho, após retornar de uma cirurgia de Tommy John em maio de 2023. Em suas duas últimas partidas de reabilitação pelo Triple-A Round Rock, ele teve 18 strikeouts em 10 innings e terminou com 47 strikeouts e quatro walks em 29 2/3 innings em sete partidas combinadas pelo Double-A Frisco e Round Rock.

Rocker foi a terceira escolha geral do Texas em 2022, o segundo draft consecutivo em que ele foi uma escolha top 10. Ele eliminou 42 rebatedores em 28 innings em seis partidas pelo Class-A Hickory e perto de uma promoção em 2023 antes da cirurgia, e fará sua estreia na liga principal pouco menos de 16 meses depois disso.

O Texas recrutou Rocker um ano depois que preocupações com um exame físico levaram o antigo destaque do Vanderbilt a não ser contratado pelo New York Mets como a 10ª escolha geral. Os Rangers disseram que sua cirurgia no cotovelo resultou de uma lesão sofrida enquanto arremessava para eles em Hickory.

Rocker teve 28-10 com uma ERA de 2,89 em 42 jogos de 2019-21 em Vanderbilt, onde foi companheiro de equipe do destro Jack Leiter. Os Rangers recrutaram Leiter com a segunda escolha geral em 2021, e ele fez sua estreia na liga principal nesta temporada — e agora faz parte da rotação dos Rangers.