Texas ultrapassa Geórgia e assume a primeira posição no AP Top 25

O Texas está em primeiro lugar na pesquisa Top 25 do futebol universitário da Associated Press pela primeira vez em 16 anos, substituindo a Geórgia no domingo, depois que os Bulldogs lutaram para permanecer invictos.

Os Longhorns subiram uma posição do No. 2 e receberam 35 votos de primeiro lugar e 1.540 pontos. Os Bulldogs, que estão em No. 1 desde a pesquisa de pré-temporada, receberam 23 votos de primeiro lugar e 1.518 pontos.

Ohio State recebeu cinco votos de primeiro lugar e permaneceu em 3º lugar durante uma semana de folga. O 4º Alabama e o 5º Ole Miss mantiveram suas posições, e o Tennessee subiu uma posição para 6º, alternando com o rival da SEC, Missouri.

A última vez que os Longhorns foram o número 1 foi no meio da temporada de 2008, quando passaram três semanas no topo das pesquisas antes de perder um jogo memorável no Texas Tech no início de novembro. Os Longhorns provavelmente se estabelecerão no topo por pelo menos mais uma semana com um jogo em casa contra o UL Monroe a seguir, possivelmente com Arch Manning como o quarterback titular.

Manning, sobrinho de Peyton e Eli Manning, entrou em campo na noite de sábado contra a UTSA quando Quinn Ewers saiu com uma lesão no abdômen que o técnico Steve Sarkisian disse não ser grave.

“Não há nada como estar no jogo. Jogar na frente de 105.000 pessoas não é a coisa mais fácil de fazer. Estou realmente orgulhoso de Arch”, disse Sarkisian.

Uma semana depois que a SEC se tornou a primeira conferência a manter seis das sete primeiras vagas, a liga repetiu o feito.

Houve alguma confusão na parte de trás do top 10, com o número 8 Oregon e o número 9 Miami subindo uma posição cada, e Penn State caindo para o número 10.

Os 25 principais da Associated Press Votos de primeiro lugar entre parênteses Equipe Gravando. 1. Texas (35) 3-0 2. Geórgia (23) 3-0 3. Estado de Ohio (5) 2-0 4. Alabama 3-0 5. Velha Senhorita 3-0 6. Tennessee 3-0 7. Missouri 3-0 8. Miami 3-0 9. Óregon 3-0 10. Estado da Pensilvânia 2-0 11. Universidade do Sul da Califórnia 2-0 12. Utah 3-0 13. Estado do Kansas 3-0 14. Estado de Oklahoma 3-0 15. Oklahoma 3-0 16. Universidade Estadual da Louisiana 2-1 17. Notre Dame 2-1 18. Michigan 2-1 19. Louisville 2-0 20. Estado de Iowa 2-0 21. Clemson 1-1 22. Nebrasca 3-0 23. Norte de Illinois 2-0 24. Illinois 3-0 25. Texas A&M 2-1

PONTOS DE VOTAÇÃO

Ganhar e cair do nº 1 não é incomum. Esta é a 94ª vez que isso acontece desde que a pesquisa começou em 1936 e a primeira vez desde que Geórgia e Alabama trocaram o nº 1 para frente e para trás por algumas semanas em 2022.

Os Bulldogs, que permaneceram em primeiro lugar na pesquisa dos treinadores esta semana, precisaram de uma recuperação no segundo tempo para vencer por 13-12 em Kentucky — o mesmo time de Kentucky que foi enterrado em casa uma semana antes pela Carolina do Sul. Esse foi o menor número de pontos marcados por um time em primeiro lugar em uma vitória desde que o Alabama derrotou o LSU por 10-0 em 2016.

“Não sei muito sobre esse time, mas descobri mais esta noite do que sabia até agora”, disse o técnico Kirby Smart aos repórteres após o jogo.

A Geórgia domina o primeiro lugar na pesquisa da AP desde 2021, com 39 participações.

Em sua primeira temporada como membro da SEC, o Texas mantém a posição nº 1 na conferência, onde residiu em 50 das últimas 52 pesquisas, desde o início da temporada de 2021. Apenas Michigan do Big Ten nas duas últimas pesquisas da temporada passada interrompeu a sequência de classificações nº 1 pela SEC, que inclui 10 aparições do Alabama.

Olhando para o futuro, tanto o Crimson Tide quanto os Bulldogs estarão de folga na próxima semana para se preparar para um provável confronto entre os cinco primeiros em Tuscaloosa, no dia 28 de setembro, o que deve deixar os eleitores pensando em quem será o número 1 novamente.

DENTRO E FORA

O Boston College se juntou ao membro da ACC Georgia Tech no clube de curta permanência após uma longa seca. Os Eagles perderam no Missouri e caíram do ranking após se mudarem na semana passada pela primeira vez desde 2018.

O Arizona também está fora pela primeira vez nesta temporada após ser derrotado pelo Kansas State.

Entrando pela primeira vez nesta temporada, Illinois ficou em 24º lugar. Texas A&M voltou ao ranking em 25º lugar.

TELECONFERÊNCIA

O Big Ten de 18 equipes igualou o recorde da conferência (alcançado 11 vezes anteriormente) com sete equipes classificadas.

SEGUNDA: 9 (Nºs. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 25)

Dez Grandes: 7 (Nºs. 3, 9, 10, 11, 18, 22, 24)

Grande 12: 4 (nºs 12, 13, 14, 20)

ACC: 3 (nºs 8, 19, 21)

MAC: 1 (nº 23)

Independente: 1 (nº 17)

CLASSIFICADO VS. CLASSIFICADO

No. 24 Illinois x No. 22 Nebraska (sexta-feira): A última vez que os Cornhuskers sediaram um jogo com ambos os times classificados foi em 2013, quando o 16º colocado, UCLA, derrotou o 23º colocado, Nebraska, por 41 a 21.

No. 6 Tennessee x No. 15 Oklahoma (sábado): Os Volunteers dão as boas-vindas aos Sooners na SEC, com o “College GameDay” da ESPN estendendo o capacho de boas-vindas em Norman.

No. 11 USC x No. 18 Michigan (sábado): Os Wolverines dão as boas-vindas aos Trojans no Big Ten.

No. 12 Utah x No. 14 Oklahoma State (sábado): O primeiro grande jogo entre times da Big 12 que realmente conta na classificação da conferência.

