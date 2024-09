Tiger Woods passa por cirurgia para aliviar espasmos e dores nas costas

Tiger Woods passou por mais uma cirurgia na parte inferior das costas na sexta-feira de manhã. Ele espera que esta alivie alguns dos espasmos como os que ele experimentou este ano.

Foi a sexta cirurgia na parte inferior das costas nos últimos 10 anos.

Em uma declaração nas redes sociais de Woods, o procedimento foi descrito como uma cirurgia de microdescompressão da coluna lombar para compressão nervosa na parte inferior das costas. Isso também é conhecido como microdiscectomia, e o tempo de recuperação pode ser de oito a 12 semanas.

Woods não deve jogar novamente até o Hero World Challenge nas Bahamas, de 5 a 8 de dezembro, e o PNC Championship com seu filho, Charlie, de 21 a 22 de dezembro em Orlando, Flórida.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“A cirurgia ocorreu sem problemas e espero que isso ajude a aliviar os espasmos nas costas e a dor que senti durante a maior parte da temporada de 2024”, disse Woods.

Woods jogou apenas cinco torneios este ano: os quatro majors e o Genesis Invitational em Riviera em fevereiro, onde ele é o anfitrião do torneio. Ele durou apenas 24 buracos em Riviera por causa de uma doença.

Esse foi o único torneio em que ele mencionou especificamente espasmos nas costas, e isso foi enquanto explicava uma pancada que ele fez no buraco 18 da rodada de abertura. Ele disse que estava lidando com espasmos “não durante a competição, mas em casa”.

Questionado sobre a causa dos espasmos, Woods respondeu secamente: “Porque minhas costas estão fundidas”.

Woods fez sua primeira microdiscectomia em abril de 2014, mais duas no ano seguinte e então teve a parte inferior das costas fundida em 2017. Ele fez outra cirurgia de microdiscectomia em dezembro de 2020 para remover um fragmento de disco pressurizado.

Dois meses depois, ele bateu seu SUV em alta velocidade em Los Angeles, quebrando ossos da perna e tornozelo direitos, o que resultou em outro nível de lesões com as quais ele teve que lidar enquanto tentava jogar em um calendário limitado.

Seu empresário na Excel Sports, Mark Steinberg, estava viajando na sexta-feira e não estava imediatamente disponível para comentar.

“Estou ansioso para enfrentar essa reabilitação e me preparar para retornar às atividades normais da vida, incluindo golfe”, disse Woods em sua declaração.

Woods passou o corte em apenas um torneio este ano, no Masters, estabelecendo um recorde ao fazer seu 24º corte consecutivo no Augusta National. Este ano foi a primeira vez que ele jogou todos os quatro majors desde 2019, quando venceu o Masters em seu 15º major da carreira.

Ele não joga golfe competitivo desde que perdeu o corte no The Open em julho. Woods não conseguiu tacadas abaixo do par em nenhuma rodada em um major em 2024.

A Associated Press e a Field Level Media contribuíram para esta reportagem.