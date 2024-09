Tigers quebram espera de uma década na pós-temporada com vitória sobre o White Sox

DETROIT – O Detroit Tigers conquistou uma vaga como wild card na AL na noite de sexta-feira, encerrando uma seca pós-temporada de uma década.

Detroit garantiu uma vaga nos playoffs com uma vitória por 4 a 1 sobre o Chicago White Sox, que estabeleceu um recorde moderno da liga principal com sua 121ª derrota.

Os Tigers estão em alta, vencendo seis consecutivas e 10 de 11 para chegar aos playoffs e eliminar o atual campeão do AL Central, Minnesota Twins, da corrida.

Desde 11 de agosto, quando o Detroit tinha oito jogos abaixo de 0,500 e estava fora da disputa, tem sido o time mais quente nas ligas principais, com 31 vitórias em 42 jogos, com o ERA mais baixo no beisebol e o maior diferencial de corridas.

O favorito do prêmio AL Cy Young, Tarik Skubal, lidera a rotação de Detroit e Jason Foley se tornou um close confiável em um bullpen forte.

Riley Greene, um outfielder All-Star, é o melhor jogador do time em uma escalação que acerta rebatidas oportunas de cima para baixo.

Aproveitando o fato de jogar contra um time historicamente ruim, o Detroit empatou sem gols na quinta entrada na noite de sexta-feira. Jake Rogers marcou quando Jared Shuster foi cobrado com um arremesso selvagem, embora a bola não tenha atingido o solo logo abaixo da luva do apanhador Korey Lee.

Greene colocou o Detroit à frente por 3 a 1 com uma dobradinha no sétimo, e o Chicago ajudou a causa do time da casa novamente no final do inning, quando Fraser Ellard lançou o terceiro arremesso selvagem da equipe na noite.

Detroit entrou na temporada esperando lutar por uma vaga nos playoffs em uma segunda temporada completa sob o comando do presidente de operações de basquete Scott Harris e do quarto ano de AJ Hinch como técnico.

Os Tigres começaram fortes, vencendo seis dos primeiros sete jogos. Eles tiveram um histórico de vitórias até meados de maio, quando o time começou a cair na classificação.

Eles pareciam estar fora de campo no final de julho, quando Kenta Maeda foi rebaixado para o bullpen, Casey Mize e Reese Olson se machucaram e Jack Flaherty foi negociado com o Los Angeles Dodgers.

Cada vez que parecia que os Tigres poderiam se recuperar, eles não conseguiriam sustentar o sucesso e muitos torcedores no estado voltaram suas atenções para o futebol.

Hinch foi criativo, rodando Skubal e o novato Keider Montero enquanto contava com o bullpen para lançar jogos inteiros, como a abertura da série contra o White Sox diante de 44.435 torcedores no Comerica Park.

Skubal e Montero combinaram 11-3 desde 1º de agosto, mas apenas um outro arremessador titular venceu um jogo, e esse arremessador foi Brant Hurter contra o Los Angeles Angels, há um mês.

O time de beisebol do Motor City salvou a temporada e reavivou o interesse, atraindo grandes multidões depois de encerrar as últimas temporadas em um estádio praticamente vazio.