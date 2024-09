TikTok Star OnlyJayus, ex afirma que está sendo verbalmente abusiva após a separação

Estrela do TikTok ApenasJayus não está aceitando bem um rompimento recente, pelo menos de acordo com sua ex-namorada… que afirma que continua aparecendo sem avisar no meio da noite.

Bella tem 18,1 milhões de seguidores no TikTok, e Brittany diz que está com medo das ações e palavras de Bella porque “ela pode facilmente virar milhões de pessoas contra mim e ela persegue todos os meus movimentos online e entra em contato com as pessoas que sigo”.