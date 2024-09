Time de futebol cristão de Abilene envolvido em acidente de ônibus; 4 feridos

Quatro pessoas ficaram feridas depois que um ônibus que transportava o time de futebol americano Abilene Christian se envolveu em um acidente com outro veículo em Lubbock, Texas, na noite de sábado.

Um jogador, dois treinadores e o motorista do ônibus foram levados ao University Center em Lubbock com ferimentos leves, de acordo com uma declaração do departamento de atletismo da ACU.

O Departamento de Polícia de Lubbock informou a vários meios de comunicação que um motorista de 19 anos colidiu com o ônibus, foi acusado de dirigir sob efeito de álcool e levado sob custódia.

O time estava voltando para casa em Abilene após um jogo acirrado contra o Texas Tech Red Raiders no Jones AT&T Stadium quando a colisão ocorreu. O vídeo postado nas redes sociais mostra um caminhão branco com grandes danos na parte frontal no local.

“Somos gratos ao diretor de atletismo do Texas Tech, Kirby Hocutt, ao médico da equipe, Dr. Michael Phy, e a todos os socorristas pela assistência e cuidado”, disse o comunicado da ACU.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.