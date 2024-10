Timothée Chalamet se transforma em profissional de pingue-pongue no set de filmagem de ‘Marty Supreme’

Timothée Chalamet está exibindo seu alcance como ator, pelo menos quando se trata de aparências… ele está quase irreconhecível no set de seu próximo filme.

A última vez que vimos Timothée num set de filmagem, ele estava canalizando Bob Dylan para um filme biográfico… cantando músicas com um violão na mão.

Não há muitos detalhes do enredo de ‘Marty Supreme’ … mas Reisman era um lendário campeão de pingue-pongue que costumava enganar as pessoas na Big Apple e era conhecido como o ‘Mágico do Tênis de Mesa’.