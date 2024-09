Tina Charles estabelece 2 recordes enquanto Dream garante vaga final nos playoffs

NOVA YORK — Tina Charles está sozinha no topo do livro de recordes da WNBA de rebotes e duplos-duplos na carreira.

Charles ultrapassou Sylvia Fowles e conquistou os dois recordes da liga na noite de quinta-feira, em uma vitória de 78 a 67 sobre o New York Liberty, garantindo uma vaga na pós-temporada para o Atlanta Dream.

“Não posso aproveitar este momento sem mencionar Sylvia Fowles e o que ela significou para minha carreira”, disse Charles. “As alturas que ela alcançou. A ótima pessoa que ela é. É muito especial, um círculo completo para mim.”

Charles precisava de três rebotes para entrar no jogo e os conseguiu rapidamente no primeiro quarto. Ela quebrou a marca de rebotes de Fowles de 4.006 em um toque ofensivo que eventualmente levou a uma cesta aos 3:08 minutos do jogo. Charles, que jogou seis temporadas pelo New York, mais tarde quebrou um empate com Fowles para o maior número de duplos-duplos na carreira quando conseguiu seu 194º no início do terceiro quarto.

“É especial que ela tenha conseguido fazer isso aqui na frente de seus fãs, amigos”, disse a treinadora de Atlanta, Tanisha Wright. “Tina teve ótimos anos aqui. Mesmo não sendo no Brooklyn, foi no Garden — o melhor lugar para jogar. … Adequado que ela tenha conseguido quebrar esse recorde aqui na frente de amigos e familiares.”

Charles terminou o jogo com 10 pontos e 10 rebotes e agora tem 4.014 rebotes na carreira.

A estrela de 35 anos começou em Connecticut com o Sun antes de ser negociada para Nova York antes da temporada de 2014. O Liberty homenageou Charles no final do primeiro quarto com uma homenagem em vídeo. Ela acenou e apontou para a multidão.

Charles relembrou sua época de jogo na UConn sob o comando do técnico Geno Auriemma.

“Eu só penso no meu primeiro ano na UConn e [Coach] dizendo que eu tinha um rebote a mais que uma pessoa morta. Essa é a primeira coisa que me vem à mente. É assim que ele é”, disse Charles. “Tudo começou na UConn e no que eles incutiram em mim.”

Ela também jogou em Washington, Phoenix e Seattle antes de vir para Atlanta este ano, depois de ficar de fora na temporada passada.

Charles tem uma média de 9,3 rebotes durante seus 14 anos de carreira.

Nativa de Nova York, Charles foi homenageada antes do jogo, pois foi introduzida no Hall da Fama do Basquete da cidade, junto com outros nove ex-jogadores e treinadores. Seus companheiros do Dream Team estavam na quadra torcendo por ela quando ela foi anunciada. Charles disse que tinha cerca de 40 amigos e familiares presentes no jogo.

“Foi a tempestade perfeita ver meu treinador do ensino médio aqui, antigos companheiros de equipe da AAU, companheiros de equipe do ensino médio — como eu disse, tempestade perfeita”, disse Charles. “Fiquei surpreso, grato por minha mãe poder estar aqui no meu quintal. É especial estar de volta a Nova York.”

Charles é a única jogadora da WNBA com 7.000 pontos e 4.000 rebotes na carreira. Ela é a segunda na lista de pontuação da carreira, atrás apenas de Diana Taurasi, com 7.696.