Tiroteio danifica escritório de campanha de Kamala Harris no Arizona

Um dos Kamala Harris ‘Os escritórios de campanha no Arizona foram baleados durante a noite… de acordo com a polícia.

O escritório da campanha de Harris em Tempe foi danificado por tiros pouco depois da meia-noite de terça-feira… poucos dias antes do retorno programado do vice-presidente ao Arizona para um grande comício.

O Departamento de Polícia de Tempe afirma que ninguém estava dentro do escritório de campanha de Harris quando os tiros foram disparados contra as janelas da frente, mas os policiais dizem que o incidente está levantando preocupações sobre a segurança das pessoas que trabalham no prédio.

Além do tiroteio de terça-feira, a polícia diz que as janelas da frente do escritório foram baleadas na semana passada com o que parece ser uma espingarda de chumbo ou de chumbo… e a polícia está investigando ambos os incidentes.