Tiroteio na escola da Geórgia, várias pessoas mortas e feridas, suspeito sob custódia

Um tiroteio no campus de uma escola secundária em Winder, Geórgia, deixou várias pessoas mortas e feridas, antes de um suspeito ser levado sob custódia na quarta-feira – de acordo com o xerife do condado.

Em entrevista coletiva, o xerife disse que duas pessoas foram mortas, embora relatórios locais indiquem que até quatro pessoas foram mortas. Espera-se que esses números sejam atualizados ao longo do dia – outra entrevista coletiva estava marcada para o final da tarde, segundo o xerife.



Os deputados do xerife do condado de Barrow responderam a um relato de um atirador ativo na escola por volta das 9h30, de acordo com o xerife Jud Smith.

Imagens aéreas aterrorizantes da WSB-TV mostraram uma forte presença policial e pelo menos cinco ambulâncias no local na Apalachee High School por volta das 10h30, horário local – e dois helicópteros médicos foram vistos transportando pacientes de avião.

Os policiais responderam com força, evacuando os alunos para o campo de atletismo da escola.

Agentes especiais do FBI também apareceram para ajudar as autoridades locais, de acordo com um porta-voz do departamento.

O Gabinete do Xerife do Condado de Barrow confirmou que assim que a cena foi protegida, os alunos foram finalmente libertados por volta das 11h30 e os pais foram autorizados a buscá-los. Outras escolas da região também entraram em “bloqueio suave” como precaução extra.

Governador da Geórgia Brian Kemp disse em comunicado que incorporou todos os recursos estaduais na mistura e está se unindo a agências locais, estaduais e federais para lidar com a situação e prosseguir.

Nenhum suspeito foi imediatamente identificado e nenhum motivo foi divulgado.