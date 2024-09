Tiroteio no metrô da NYPD deixa várias pessoas atingidas por fogo amigo

Nas imagens do último domingo no Brooklyn… a polícia pode ser ouvida gritando para um homem “largar a faca” que ele está segurando – uma lâmina longa e de aparência bastante perversa – dando-lhe choques várias vezes sem sucesso antes que ele comece a perseguir o único policial, resultando em disparos múltiplos contra ele.

O suspeito… ainda segurando a faca com uma expressão de descrença no rosto… cai no chão com sangue começando a se acumular ao seu redor, quando um dos policiais grita que foi atingido por um dos tiros.