Tito Jackson morto aos 70 anos

Tito Jacksono irmão de Michael Jackson e cofundador do Jackson 5, morreu.

Os 3 três filhos de Tito – Tailandês, TJ dar Taryll – confirmou seu falecimento em um comunicado conjunto no Instagram… dizendo que estavam todos chocados e tristes, ao mesmo tempo que descreviam seu pai como alguém que se importava com todos e que sentiria muita falta. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Tito, o irmão mais velho do falecido Rei do Pop Michael Jackson, nasceu Toriano Adaryll Jackson, filho Joe Jackson dar Katherine Jackson em Gary, Indiana. Ele era o terceiro filho do casal, formando o famoso grupo pop da família ao lado dos irmãos Jackie, Jermaine, Marlon e, claro, Michael.

O Jackson 5 teve uma série de sucessos no topo das paradas, incluindo “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save”. O grupo lançou 10 álbuns como The Jackson 5 e mais 5 como The Jacksons.

Tito, junto com os outros Jackson 5, foi incluído no Rock & Roll Hall of Fame em 1997.

Tito também teve carreira solo, gravando 2 álbuns, incluindo “Tito Time” em 2016.

Tito se reuniu com seus irmãos quando os Jacksons fizeram uma turnê em 1984.

ET relatou pela primeira vez a morte de Tito. Ele tinha 70 anos.