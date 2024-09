Todd McShay culpa as desgraças de Travis Kelce pela fama recém-descoberta, jet-set com Taylor Swift

Travis Kelce os recentes problemas de campo são facilmente explicáveis… pelo menos de acordo com o ex-analista da ESPN Todd McShay que diz que está claro como o dia para ele que o tight end está lutando por causa de toda sua fama recente e de seu jet-set fora de temporada com Taylor Swift .

O guru do draft da NFL não mediu uma única palavra ao falar sobre o assunto em “ Podcast Ryen Russillo “na segunda-feira… dizendo que não tem ideia de por que os especialistas da liga parecem se recusar a discutir o impacto que a entressafra de Kelce teve em seu jogo.

“Não podemos dizer que ele está fora de forma?” McShay disse sem rodeios no programa. “Que ele esteve festejando durante todo o período de entressafra? Que ele esteve viajando com a pessoa mais famosa provavelmente do mundo inteiro? Que ele está bebendo – indo ao Aberto dos Estados Unidos e tomando coquetéis?”