Tom Aspinall diz que está tentando provocar Jon Jones para uma briga: ‘Estou tentando testar o ego dele’

Tom Aspinall está fazendo tudo o que pode para que Jon Jones lute com ele.

Por quase um ano, Aspinall vem perseguindo uma luta com o campeão dos pesos pesados ​​do UFC que, até agora, Jones não estava disposto a conceder a ele. Em vez disso, Jones parece pronto para defender seu título contra Stipe Miocic no UFC 309 em novembro, enquanto Aspinall, o campeão interino, está esperando. Adicione a isso que Miocic não compete desde 2021, enquanto Aspinall defendeu recentemente seu título interino, e é uma situação frustrante para o peso pesado inglês, e falando na TNT Sports recentemente, Aspinall admite que seu recente aumento em trash talk é um resultado direto disso.

“Só estou tentando conseguir uma luta, cara”, disse Aspinall quando perguntado sobre seu recente aumento em chamadas nas redes sociais. “Só quero ter minha chance de lutar pelo título indiscutível, é claro. Essa é a próxima progressão natural. E também é uma luta dos sonhos para mim, então vou lutar por ela.”

Aspinall começou a pressionar por uma luta com Jones após vencer o título interino no UFC 295 e, quando começou, foi extremamente respeitoso com o futuro Hall of Famer. No entanto, como Jones continua a dispensar Aspinall, o campeão interino mudou um pouco seu discurso, tornando-se mais agressivo ao chamar Jones por se recusar a lutar com ele. Por sua vez, Jones se tornou cada vez mais antagônico em relação a Aspinall. E para Aspinall, é exatamente isso que ele quer.

“Porque ele quer a luta fácil, Stipe. Por enquanto”, disse Aspinall quando perguntado por que Jones não lutaria com ele. “Mas eu tenho fé. Acho que Jon está ficando um pouco irritado comigo no momento, o que é minha intenção. Estou tentando testar seu ego para ver se ele vai ficar tipo, ‘Certo, na verdade, eu sou o cara no peso pesado. Vou te mostrar.’ Então é nisso que estou trabalhando no momento. Parece que Jon está ficando um pouco furioso comigo, então será legal se ele continuar assim.”

Se seu plano vai funcionar ou não, ainda não se sabe, mas tudo o que Aspinall pode fazer neste momento é esperar para ver. Bem, isso e se preparar. Porque embora a luta ainda não seja oficial, Aspinall diz que está se preparando para servir como lutador reserva para o confronto Jones vs. Miocic no UFC 309, e de uma forma ou de outra obter o que é seu por direito.

“Estou treinando com isso em mente”, disse Aspinall. “No que me diz respeito, estou treinando para lutar potencialmente em novembro. Então, não importa o que aconteça, estarei em forma e pronto para ir em novembro. Nenhuma confirmação sobre a luta ainda, nenhuma confirmação se sou o reserva ainda. Eles me disseram isso depois da minha luta, mas a luta pelo título dos pesos pesados ​​entre Stipe e Jones ainda não é oficial, então ainda estou esperando por isso.”

O UFC 309 acontecerá no dia 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.