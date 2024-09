Tom Aspinall reage a Jon Jones x Stipe Miocic se tornando oficial para o UFC 309

Tom Aspinall está pronto para entrar em campo no UFC 309.

No último final de semana, o UFC finalmente tornou oficial o segredo mais mal guardado do MMA: Jon Jones está pronto para defender seu título dos pesos pesados ​​contra o ex-campeão Stipe Miocic no evento principal do UFC 309, que acontece em 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York. Aspinall está animado que a promoção finalmente tornou as coisas oficiais e planeja estar presente como reserva ou como observador interessado.

“O que mais aconteceu lá foi o grande Jon Jones, o grande Stipe Miocic se enfrentando”, disse Aspinall em seu canal do YouTube. “Finalmente, é oficial. 16 de novembro, MSG, Nova York. O título dos pesos pesados ​​está em jogo, finalmente. Finalmente. Estamos confirmados para ele.

“Eu, é claro, estarei lá para assistir esses dois cavalheiros se enfrentando. Eu, é claro, disse ao UFC que se alguém se machucar ou por qualquer outro motivo pelo qual ninguém pode ir à luta, por que um deles pode desistir, estou pronto para ir. Se eu precisar, lutarei com os dois na mesma noite, sem problemas.”

Jones e Miocic estavam originalmente programados para se enfrentarem no UFC 295. No entanto, Jones desistiu da luta devido a uma lesão e, em vez de remarcar Miocic, a promoção simplesmente adiou a luta. Em vez disso, Aspinall entrou em cena em cima da hora contra o lutador reserva Sergei Pavlovich para uma luta pelo título interino e ganhou o cinturão com um nocaute em 69 segundos. Em vez de marcar uma luta de unificação do título, o UFC seguiu em frente com a luta Jones x Miocic e, assim, em julho, Aspinall defendeu seu título interino contra Curtis Blaydes no UFC 304, marcando um nocaute em 60 segundos.

Não é sempre que um campeão interino sequer defende seu título e muito mais raro ainda que um campeão interino seja preterido para uma luta com o campeão indiscutível. Como resultado, Aspinall tem ficado cada vez mais frustrado nos últimos meses com Jones e o UFC insistindo na luta com Miocic.

Mas pelo menos com a luta finalmente oficializada, Aspinall vê luz no fim do túnel em sua jornada pelo título.

“Dê-me meu título indiscutível, porque na minha opinião não deveria haver dois campeões em uma divisão de peso”, disse Aspinall. “Eu acho isso bobo. Não é disso que se trata o UFC, não é disso que se trata o MMA. Há um cara em cada divisão de peso, e acredito que sou eu. Então, vou lutar contra o vencedor.

“Como eu disse, estarei lá se precisarem de mim. Estarei em forma e pronto. Estou treinando agora. Estou pronto para ir, estarei lá no dia 16 de novembro se precisar. MSG, o lugar onde ganhei o título. Voltarei lá e unificarei o título lá também se precisar.”

Infelizmente para Aspinall, ele pode não conseguir realizar seu desejo de lutar contra o vencedor do evento principal do UFC 309, já que no fim de semana, Jones declarou que sua luta com Miocic é “mais do que provavelmente” a luta final de sua carreira.