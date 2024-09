Tom Brady anda de prancha de surf elétrica em Miami e parece rasgado

Tom pegou as ondas na sexta-feira montando uma daquelas pranchas elétricas eFoil que basicamente permitem que você navegue ao longo do topo de qualquer corpo de água… e TB12 parece que ele está pegando pesos na aposentadoria.

O melhor jogador da NFL de todos os tempos exibiu seus braços e pernas esculpidos enquanto passeava pelos canais do lado de fora de sua mansão à beira-mar em Miami.

Tom tinha um amigo com ele nesta ocasião, e parece que ele não esbarrou na ex-mulher Gisele Bündchen na água… nós a vimos e Joaquim Valente andando de bicicleta aquática passando pelo apartamento do Tom antes.

A vida tem sido muito boa para Tom desde que pendurou as chuteiras… surfando em Miami às sextas-feiras antes de fazer seu trabalho de transmissão da NFL aos domingos como parte de um contrato de 10 anos no valor de US$ 375 milhões… deixando bastante tempo para se exercitar! !!