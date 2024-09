Tom Brady responde à provocação de Eli Manning em Birmingham-Wrexham

Tom Brady respondeu à entrada de seu antigo rival da NFL, Eli Manning, na torcida do Wrexham antes do jogo do time galês contra o Birmingham City na segunda-feira, gabando-se de seu sucesso no Super Bowl.

Brady, que tem uma participação de 3,3% no Birmingham, foi convocado por Manning na sexta-feira, com o ex-quarterback do New York Giants sendo convocado pelos coproprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, de acordo com um anúncio oficial do clube.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Manning comentou no post, dizendo: “Agora eu posso vencer @tombrady no futebol e no futebol! Vai @wrexham_afc!”

Brady respondeu com um vídeo compartilhado em sua conta oficial do X, onde ele é visto brandindo um troféu do Super Bowl e se dirigindo diretamente a McElhenney.

“Estou trabalhando em um pequeno vídeo de resposta a Eli e estou olhando pela casa, mas não consigo encontrar os outros seis [trophies].

“Rob, você pode educar os fãs do Wrexham um pouco sobre a história da NFL? Valeu, amigo. Vejo você na segunda.”

Brady venceu sete Super Bowls em sua ilustre carreira no futebol americano, enquanto Manning conquistou o prêmio mais valioso do esporte duas vezes — derrotando Brady e o New England Patriots em ambas as ocasiões.

O confronto de segunda-feira no St Andrew’s em Birmingham, Inglaterra, vê dois times invictos se enfrentarem na League One. O Wrexham está em primeiro lugar na terceira divisão do futebol inglês com quatro vitórias e um empate, enquanto o Birmingham jogou quatro partidas e tem três vitórias e um empate.

O jogo foi apelidado extraoficialmente de “Hollywood Derby”.