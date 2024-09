Tom Holland dá sua melhor tacada no torneio europeu de golfe

Tom Holanda tem mais do que apenas movimentos de super-herói – ele foi ao campo de golfe para exibir seu swing impressionante no BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am.

O ator parecia um profissional lá fora, dando a tacada inicial no Wentworth Club em Surrey, Inglaterra… com uma multidão de espectadores observando-o dar tudo de si.

Tom está lá esta semana para a tradição anual do torneio de celebridades competindo contra profissionais experientes… mas sua namorada Zendaya foi MIA, então sem brilho e glamour extras desta vez.

Embora muitos tenham ficado impressionados, Rory McIlroy sementes para não saber quem é Tom … o que você pode ver em um clipe do ator se apresentando ao profissional de golfe.

No entanto, não se preocupe com Tom – ele deixou claro para a PEOPLE que adora comemorar marcos de carreira com uma partida de golfe, mesmo que o jogo adore humilhá-lo e dar-lhe uma verificação da realidade.