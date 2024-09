Tommy Richman Howlin’ Like a ‘Coyote’ na festa de lançamento de seu álbum

TMZ. com

Tommy Richman – o cantor por trás do sucesso “Million Dollar Baby” em todas as suas playlists este ano – lançou seu primeiro álbum desde que explodiu na sexta-feira… entre na era “Coyote”!!!

TMZ Hip Hop obteve um vídeo de Tommy comemorando com seus amigos e familiares ontem à noite dentro do Hubble Studio, no centro de Los Angeles… o lugar parecia ter sido projetado como um cenário desértico… até mesmo adicionando coiotes taxidermizados para efeito extra.