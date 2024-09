Torcedor do Mallorca recebe pena suspensa por abuso racista de Vinícius

Um torcedor do Mallorca que usou insultos racistas contra o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Samuel Chukwueze, do Villarreal, foi condenado a 12 meses de suspensão suspensa por um tribunal espanhol na quinta-feira.

LaLiga, Real Madrid e Villarreal entraram com uma ação contra o torcedor, que insultou racialmente Vinícius durante um jogo da liga em Son Moix, em 5 de fevereiro de 2023, e o então extremo nigeriano Chukwueze, jogador do Villarreal na época, duas semanas depois.

Um tribunal de Maiorca condenou o arguido a um total de 12 meses de prisão e proibiu-o de frequentar estádios de futebol em Espanha durante três anos, após considerá-lo culpado de dois crimes de violação da integridade moral, agravados por motivos racistas.

“A suspensão da pena de prisão foi feita depois de o arguido ter pedido desculpas e manifestado o seu remorso, com uma carta dirigida a Vinícius Júnior, tendo concluído um programa de igualdade e anti-discriminação”, refere um comunicado do Real Madrid. “Esta é a terceira condenação criminal nos últimos meses por abusos racistas dirigidos a jogadores do Real Madrid.

“O Real Madrid, que esteve envolvido nos julgamentos juntamente com os seus jogadores como promotor privado, continuará a trabalhar para defender os valores do nosso clube e erradicar qualquer conduta racista do mundo do futebol ou do desporto.”

Em declarações à ESPN na quinta-feira, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, disse que apoiava penas de prisão para os condenados por abuso racista.

“Esta sentença é uma das muitas que podem surgir, já que temos algumas pendências na esfera judicial”, afirmou. “Vamos persegui-los até o fim. Aqueles que gritam ou cantam insultos racistas devem ser presos, nós conseguiremos isso”.

Ele acrescentou: “A liga e os clubes trabalharam juntos para obter esta condenação. Estamos presentes em todos os jogos e verificamos com muito cuidado as autoridades do jogo e os responsáveis ​​pelas questões de integridade. Temos câmeras especiais nas áreas onde atuamos. considerado que há mais risco de um canto ou insulto racista.

“Devemos destacar também a colaboração dos torcedores que nos ajudaram a identificar quem grita comentários racistas. É uma das situações que diferencia o caso Vinícius. as pessoas não pertencem ao futebol.”

Vinícius tem sido uma figura central na luta contra o racismo no futebol.

O atacante brasileiro foi submetido a abusos raciais em diversas ocasiões desde que ingressou no Real Madrid em 2018.

Ele deu uma coletiva de imprensa emocionada no início deste ano, ao discutir o abuso racista dirigido a ele na Espanha.

Chukwueze ingressou no AC Milan no verão de 2023, após cinco temporadas no Villarreal.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

O Real Madrid também afirmou no comunicado que um menor que insultou racialmente o meio-campista Aurélien Tchouaméni durante um jogo da liga em Mallorca, em 13 de abril de 2024, foi banido dos estádios de futebol por um ano.

Além disso, pagará multa conforme determina a Comissão contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte do país.

O menor pediu desculpas e demonstrou remorso por sua conduta e concordou em realizar as atividades socioeducativas propostas pelo Ministério Público.