Tottenham condena cantos ‘abomináveis’ dos torcedores em Old Trafford

O Tottenham Hotspur está trabalhando com a polícia local e a segurança do estádio para identificar seus torcedores que participaram de gritos “abomináveis” anti-gay durante a vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United em Old Trafford, no domingo.

“Isso é simplesmente inaceitável, extremamente ofensivo e não é uma forma de mostrar apoio ao time”, disse o Spurs em comunicado.

“O Clube trabalhará em estreita colaboração com a Polícia e os administradores para identificar qualquer pessoa que instigue ou se junte aos cânticos – tomaremos as medidas mais fortes possíveis de acordo com a nossa Política de Sanções e Banimentos”.

O Tottenham disse que os torcedores que frequentam a Premier League podem relatar ao clube tudo o que viram com confiança.

“Continuaremos nosso trabalho com nossa associação de torcedores LGBTQ+, Proud Lilywhites, para garantir um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os torcedores nos dias de jogos”, afirmou o clube.

“Todos temos a responsabilidade de agir como embaixadores do Tottenham Hotspur e qualquer tipo de discriminação não tem lugar no nosso clube.”