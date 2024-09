Touré diz que o vício em drogas impulsionou Diddy a buscar ‘aberrações’ mais extremas

Jornalista musical Touré diz que descobriu um novo contexto para Diddy a queda de … alegando que o uso de drogas do magnata do rap o estimulou a dar festas “Freak Off” pornográficas.

Conversamos com o escritor na segunda-feira no “TMZ Live”, onde ele refletiu sobre sua conexão com o fundador da Bad Boy Records e como ele acredita que as drogas mudaram a mentalidade de Diddy ao longo dos anos.