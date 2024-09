Trabalhadora do sexo entrega suposta fita de sexo de Diddy a promotores federais

Um dos Sean “Diddy” Pentes‘supostos encontros com uma trabalhadora do sexo foram gravados em vídeo, e essa fita está agora nas mãos de promotores federais… apurou o TMZ.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… o trabalhador do sexo se reuniu com os federais na quarta-feira em Nova York e assinou um acordo de oferta, que lhe permite falar com investigadores federais sem medo de ser processado.

Disseram-nos que a conversa girou em torno de Diddy… com o homem explicando como entrou em contato com uma acompanhante para se envolver em um “surto” envolvendo ele, Diddy e uma mulher.

Como informamos, os promotores disseram que as “aberrações” – casos de sexo grupal – são o centro do processo criminal contra Combs.

Nossas fontes dizem que o homem também falou sobre os tipos de drogas que Diddy supostamente gostava de usar durante as sessões de sexo, bem como detalhes sobre um encontro específico que ele afirma ter sido gravado.

Nossas fontes dizem que o trio aconteceu em maio de 2023, quando a trabalhadora do sexo afirma que voou de Atlanta para Miami para se encontrar com Diddy e a mulher – e acabou tendo relações sexuais com ela enquanto Diddy filmava o encontro.



Fomos informados de que a trabalhadora do sexo tinha uma cópia do vídeo daquele suposto encontro e a entregou aos agentes que se encontraram com ele.

O que é interessante sobre o relato da trabalhadora do sexo é que ele se alinha com o que o advogado de Diddy, Marc Agnifilo, nos contou sobre as “aberrações”.



Conversamos com ele para o novo documentário do TMZ Studios, “The Downfall of Diddy: The Indictment”, e ele disse que as “aberrações” não eram orgias selvagens, mas simplesmente sexo a três com adultos consentidos.

Como você sabe, os policiais prenderam Combs na semana passada em Nova York. Eles o acusaram de tráfico sexual, conspiração de extorsão e transporte para se envolver em prostituição.