Trabalho social: MPAL visita instituição que desenvolve atividades educativas com crianças do Brejal

Nesta sexta-feira (6), a promotora de Justiça Sandra Malta visitou a Associação Sonho de Criança, que desenvolve um trabalho social voltado ao público infantojuvenil na Vila Brejal, em Maceió. O objetivo da visita foi conhecer o trabalho da instituição e levantar possíveis demandas por recursos materiais e equipamentos que possam ser atendidas por meio do projeto “Pequenos delitos, grandes transformações”, desenvolvido pelo Ministério Público de Alagoas.

Durante a visita, a promotora Sandra conheceu as instalações e conversou com as coordenadoras da Associação Sonho de Criança, que apresentaram as atividades realizadas com as crianças e os adolescentes e as possíveis melhorias que podem ser feitas com os recursos provenientes do projeto “Pequenos delitos”.

Trabalho social

De acordo com a coordenadora Elenir Melo, a Sonho de Criança desenvolve uma série de atividades recreativas e educativas com crianças de 4 a 11 anos de idade, além de atender adolescentes e ofertar cursos de bordado e crochê para mulheres. Atualmente, a instituição conta com 97 crianças cadastradas e 12 mulheres realizando capacitações.

Também estiveram na visita a Irmã Riziomar Macedo, da Congregação das Irmãs de São José Chambéry; e Salete Alexandre Ritir, presidente do Projeto Brejal.

Destinação de recursos

A promotora de Justiça Sandra Malta explica que, por meio do “Pequenos delitos”, o MPAL destina recursos materiais e equipamentos para organizações não governamentais e associações que trabalham pela promoção da cidadania. Os recursos são fruto de transações penais, que se tratam de acordos firmados com pessoas que cometeram infrações de menor potencial ofensivo.

“Acreditamos que, com esse projeto, o Ministério Público consegue promover a reconstrução do tecido social. Já contribuímos com diversas instituições sociais e temos a certeza que estamos impactando, transformando e ressignificando vidas. Por meio desse projeto, o Ministério Público consegue promover conquistas de grande valor para a sociedade”, afirmou a promotora Sandra.

Reforma

Uma das instituições que já foi beneficiada pelo MPAL foi o Projeto Brejal, que, no dia 15 de agosto, foi reinaugurado, passando por reformas em sua sede graças aos recursos das transações penais realizadas por meio do projeto “Pequenos delitos, grandes transformações”, que é coordenado pelos promotores de Justiça Bruno Baptista e Sandra Malta.