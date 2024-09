Trailer de “Aprendiz” examina a origem da atitude de “Nunca admita a derrota” de Trump

Este é o ponto de vista de “O Aprendiz” no primeiro trailer da cinebiografia altamente divulgada sobre os primeiros dias do ex-presidente em Nova York.

É claro que todos os que estão hoje familiarizados com a retórica de Trump concordariam que o empresário manteve estas regras no seu coração.

O momento do primeiro trailer de “Aprendiz” não poderia ser mais apropriado… já que Trump está pronto para debater com o vice-presidente Kamala Harris pela primeira vez esta noite.

Existem várias regras em vigor para manter o decoro no debate – incluindo microfones silenciados durante as respostas do oponente – mas apostamos que as lições de vida de Cohn estarão em exibição esta noite.