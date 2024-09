Transfer Talk: Man Utd pronto para cumprir a cláusula de liberação de £ 68 milhões de Eze

O prazo de transferência pode ter passado nas cinco principais ligas da Europa, mas ainda há negócios a serem feitos neste verão. E, com apenas quatro meses até a janela de janeiro abrir, o boato continua girando! O Transfer Talk traz todas as últimas novidades, e você pode conferir nossa lista de todos os principais negócios fechados.

PRINCIPAL NOTÍCIA: Man Utd de olho na contratação da estrela do Palace, Eze

Manchester United identificou extremo do Crystal Palace Eberechi Eze como um alvo potencial para o próximo verão, de acordo com o Manchester Evening News.

O jogador de 26 anos teria uma cláusula de liberação de £ 68 milhões que entra em vigor no final da temporada.

O técnico do United, Erik ten Hag, está interessado em adicionar mais qualidade ao seu elenco de pontas após a saída de Jadon Sancho do Chelsea por empréstimo e a atuação ineficiente de Marcus Rashford ultimamente.

Eze impressionou no Palace, atraindo interesse significativo no processo, e o United provavelmente enfrentará a concorrência do Manchester City e do Tottenham Hotspur pela assinatura do jogador da seleção inglesa.

A cláusula de rescisão de £ 68 milhões de Eberechi Eze fez o Manchester United considerar seriamente uma transferência. Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– Juventus continua aberta a propostas pelo meio-campista Arthur Melode acordo com Fabrizio Romano. Vários clubes na Turquia foram ligados a uma transferência do internacional brasileiro, embora haja relatos de que seu salário atual na Juventus torna difícil para os clubes interessados ​​fecharem um acordo.

– Manchester United deve negociar com meio-campista Adrien Rabiot sobre um possível acordo, de acordo com o Daily Star. Rabiot é atualmente um agente livre após ver seu contrato com a Juventus expirar no final da temporada passada, no entanto, o francês ainda não garantiu um novo clube. Rabiot tem sido fortemente ligado a mudanças para a Saudi Pro League, juntamente com uma mudança para o Galatasaray, no entanto, o relatório sugere que o meio-campista rejeitou ambas as oportunidades, o que deixa a porta entreaberta para o United.

– Avançado do Sporting CP Viktor Gyökeres é improvável que garanta uma transferência em janeiro, apesar do interesse da Premier League, revela o Football Insider. Há relatos de que o Arsenal e o Chelsea têm interesse no atacante, no entanto, é improvável que Gyokeres deixe o time português, com o jogador de 26 anos estabelecido no clube. Além disso, a cláusula de liberação de £ 84 milhões do internacional sueco pode ser muito alta para vários dos clubes interessados.

– Liverpool e Arsenal estão interessados ​​no atacante do Brentford Bryan Mbeumomas os Bees não facilitarão uma saída em janeiro, sugere o Football Insider. O jogador de 25 anos atraiu atenção significativa dos principais clubes e, embora se espere que o interesse esteja presente em janeiro, o Brentford não considerará abordagens. O relatório revela que o Brentford está ansioso para enviar um “sinal claro” de que não está disposto a permitir que Mbeumo saia durante a janela de janeiro.

– A Internazionale continua monitorando o ataque do Lille Jônatas Davidrelata o Calciomercato. O canadense vê seu contrato com o Lille expirar no próximo verão, o que alertou a atenção de vários clubes da Europa.