Transfer Talk: Spurs garantem opção de € 25 milhões para a estrela da seleção dos EUA Cardoso

PRINCIPAL NOTÍCIA: Spurs garantem opção de Cardoso por € 25 milhões

O Tottenham Hotspur garantiu uma opção de € 25 milhões para contratar o meio-campista do Real Betis e dos Estados Unidos Johnny Cardososegundo o Mundo Deportivo.

A cláusula foi acordada durante as negociações que acabaram por Giovani Lo Celso juntar Os Verdiblancos no final da janela de transferências de verão.

“Johnny é um jogador que interessa não só ao Tottenham, mas a muitas outras equipes”, disse o presidente do Real Betis, Angel Haro, na segunda-feira. “Dentro do Gio [Lo Celso] operação, eles nos pediram uma opção de compra por um valor que era importante e interessante para nós, e nós demos a eles essa opção.”

O veículo espanhol confirmou que a cláusula do Spurs para assinar com a estrela da seleção masculina dos EUA só pode ser acionada durante um período de duas semanas em junho de 2025. Cardoso fez sua transferência de € 6 milhões para o Betis do Internacional do Brasil em janeiro e o Mundo Deportivo diz que se o jogador de 22 anos se juntar ao Tottenham, o Betis tentará assinar Vitor Roque permanentemente.

O atacante de 19 anos está atualmente emprestado pelo Barcelona com opção de contratação por € 25 milhões no final desta temporada ou € 27,5 milhões após a temporada 2025-26.

O Tottenham está de olho no meio-campista dos Estados Unidos Johnny Cardoso antes de uma possível transferência em junho de 2025. Jesus Ruiz/Quality Sport Images/Getty Images

– A AS Roma pretende contratar um zagueiro e pode procurar um agente livre Mats Hummelsrelata Calciomercato, com Chris Smalling tendo concluído sua transferência para Al Fayha. Se o clube da Série A não for atrás do jogador de 35 anos, eles vão procurar Sergio Ramos, Joel Matip ou Koffi Djidji como alternativas.

– O West Ham United também está procurando opções de agentes livres, já que pretende fortalecer o zagueiro, relata o Standard. Conversas para o ex-jogador do Liverpool Joel Matip devem continuar esta semana, enquanto os Hammers também estão de olho no ex-zagueiro do Sheffield United John Egan. Isso vem com Kurt Zouma (Al Orobah) e Nayef Aguerd (Real Sociedad), tendo ambos sido autorizados a sair por empréstimo.

– O Newcastle United fará outro esforço para contratar Anthony Elanga do Nottingham Forest em janeiro, afirma o Football Insider, com os Magpies tendo visto uma oferta rejeitada no Deadline Day.

– A Juventus ficou muito impressionada com o ponta emprestado Francisco Conceição que eles poderiam negociar uma transferência permanente com o FC Porto em breve, de acordo com La Gazzetta dello Sport. O Porto está disposto a deixar o jogador de 21 anos sair, mas quer € 25 milhões, com o empréstimo original valendo € 7 milhões.

– O Sevilla chegou a um acordo verbal para Lucas Ocampos para se juntar ao Monterrey por cerca de € 7 milhões, conforme relatado pelo AS. Com o Sevilla procurando trazer um substituto para o ponta, o agente livre para a frente Memphis Depay está entre as opções favoritas, mas o time da LaLiga acha que os agentes do jogador de 30 anos estão pedindo muito dinheiro.