Travis Kelce confirma compra de cavalo de corrida influenciada pela Taylor Swift Connection

Travis Kelce está esclarecendo sua decisão de entrar no negócio de cavalos de corrida… confirmando que o nome inspirado em Taylor Swift do animal desempenhou um papel em sua decisão de compra.

No entanto, seu grande investimento não foi inspirado apenas pelo nome do cavalo… com o tight end do Kansas City Chiefs notando que ele entrou nas corridas de cavalos graças a amigos Bruce Zoldan dar Alex Zoldán – que também são investidores na Swift Delivery.