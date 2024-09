Travis Kelce evita o início lento e diz que vencer é tudo o que importa

Reproduzir conteúdo de vídeo



Novas alturas

Travis Kelceestá deixando isso bem claro – ele não está desanimado com seu lento início na temporada de 2024… dizendo enquanto os Chiefs estiverem vencendo, ele será um campista feliz.

O tricampeão do Super Bowl tem apenas oito recepções para 69 jardas este ano… e depois que as câmeras o capturaram parecendo triste e terno nos bastidores do jogo de Kansas City contra Atlanta na noite de domingo – muitos se perguntam se tudo está começando a pesar sobre ele.

Mas o futuro membro do Hall da Fama minimizou sua falta de produção durante uma conversa com seu irmão, Jason Kelceé o episódio de quarta-feira de “Novas alturas“…explicando que ele só se preocupa com vitórias.

“Tive muitas capturas nesta liga, cara”, disse ele. “Não estou preocupado, você sabe, com as recepções e as jardas, e tudo isso.”

Ele reconheceu que está se divertindo “mais” quando está lá Patrick Mahomes‘alvo favorito – mas ele insistiu que vencer “sempre será o objetivo”.

Jason admitiu que tem sido frustrante para ele assistir… especialmente porque os detratores inventam teorias para os três primeiros jogos sem brilho de seu irmão mais novo. Mas como um cara que passou por seus próprios altos e baixos, ele tem certeza de que tudo mudará em breve.

“Mal posso esperar para que isso mude”, disse Jason.