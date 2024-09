Travis Kelce lidera a Semana 1 da NFL Fashion

A NFL está de volta após uma pausa de 207 dias desde que o Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl LVIII, mas o desempenho dos jogadores antes do jogo não perdeu seu potencial.

Os Chiefs enfrentarão o Baltimore Ravens no jogo de abertura da NFL, uma revanche do jogo do campeonato da AFC de 2023.

Travis Kelce está em uma sequência desde que ganhou seu terceiro anel do Super Bowl. Kelce trouxe a energia em sua chegada antes do jogo, usando um boné de caminhoneiro e um conjunto ombre bege sobre uma regata.

O quarterback dos Ravens, Lamar Jackson, tem negócios inacabados com os Chiefs. Para sua chegada, ele usou um shacket xadrez verde com um par de calças cáqui de grife. Para completar seu ajuste, ele adicionou um par de tênis verde e branco e complementou com uma bolsa Louis Vuitton verde para combinar.

O jogador de linha ofensiva dos Chiefs, Creed Humphrey, adotou uma rota mais confortável que se encaixava no tema da estreia de sua equipe na temporada. Ele vestia uma camiseta preta que dizia “Esta é minha camisa para o jogo dos Ravens”. Ele combinou a camisa com Nike Air Max 1s preto e branco e shorts cinza.

Aqui estão alguns dos momentos mais recentes da Semana 1 da NFL.

