Travis Kelce não perdeu um passo, diz companheiro de equipe do Chiefs

Travis Kelce tem apenas oito recepções em três jogos nesta temporada – e ele ainda não atingiu o total de 100 jardas – mas um de seus principais companheiros de equipe, Em George Karlaft está inflexível de que o futuro membro do Hall da Fama não perdeu um passo.

O pass rusher de Kansas City conversou com TMZ Esportes esta semana sobre o início de 3 a 0 de seu time… e embora ele nos tenha dito que está muito melhor equipado para falar sobre o lado defensivo da bola – ele sabe com certeza que Kelce não está lavado.

Karlaftis disse diretamente que o tight end “não perdeu o ritmo” – e embora os críticos tenham sugerido a entressafra altamente divulgada de TK com Taylor Swift tem causou seu início lento … Os companheiros de Kelce não viram nenhuma mudança no processo de preparação do jogador de 34 anos.