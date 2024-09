Travis Kelce parece abatido depois que Taylor Swift perde o jogo do Chiefs

Travis Kelce parecia desanimado à margem depois Taylor Swift aparentemente não compareceu ao jogo do Kansas City Chiefs no domingo – levando as pessoas online a teorizar o que havia de errado com ele.

Em um vídeo viral, a estrela do Chiefs foi capturada com uma cara feia enquanto fazia uma pausa para assistir seu time jogar contra o Atlanta Falcons no Mercedes-Benz Stadium, na Geórgia.

Confira o breve clipe… Travis sentou-se em um banco com a cabeça baixa, enxugando um olho com a mão e olhando para o lado. Ele ficou um pouco triste, mas não está claro por quê ou se não foi nada.

Ainda assim, isso não impediu alguns de comentarem sobre X com uma pessoa dizendo que Travis parecia cansado.

Outro culpou Taylor, alegando que Travis foi “enganado”.

Um terceiro disse que Travis “parece absolutamente FEITO” e um quarto especulou que esta seria sua última temporada porque ele não dá mais a mínima para futebol.

Seja qual for o caso… os Chiefs venceram os Falcons por 22 a 17, enquanto Taylor – o maior fã de Travis – não foi fotografado nenhuma vez na arena.