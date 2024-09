Travis Kelce, perto dos 35, ‘não ouviria’ se os Chiefs apresentassem um papel menor

KANSAS CITY, Missouri — Se o ataque dos Chiefs está mudando como uma concessão à idade nesta temporada para Travis Kelce, que fará 35 anos em outubro, o veterano tight end não sabe.

“Eu provavelmente não os ouviria se fizessem isso”, disse Kelce, talvez brincando, talvez não.

De qualquer forma, Kelce disse que sente que está fisicamente preparado para a temporada como nunca esteve nos últimos anos.

“Você fica mais confortável com seu corpo”, disse Kelce. “Você aprende coisas com os erros que cometeu nos anos passados ​​e coisas assim. Você simplesmente continua melhorando constantemente e continua ficando mais ciente de onde seu corpo está.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Estou animado. Vou jogar mais um ano de futebol [with a] ardósia fresca. Temos que provar para nós mesmos e para o Chiefs Kingdom que somos um dos melhores e podemos jogar em alto nível.”

Kelce se juntou aos Chiefs em 2013 como uma escolha de terceira rodada do draft. Apesar de ter uma escolha cada vez maior de opções de carreira além do futebol americano, que incluem papéis de atuação e um acordo com a Wondery da Amazon, supostamente avaliado em mais de US$ 100 milhões para o podcast “New Heights” que ele apresenta com seu irmão Jason, Kelce disse que não perdeu nada de seu entusiasmo pelo futebol americano.

“Eu simplesmente adoro vir aqui [and] Eu simplesmente amo futebol e como ele me afasta da vida”, disse Kelce. “Ele me dá algo pelo qual posso me sentir genuinamente feliz. Gosto de entrar no prédio, trabalhar na minha arte, entender um novo plano de jogo e aperfeiçoá-lo para as pessoas ao meu redor. [It] me dá um propósito para seguir meu dia e viver minha vida e isso me deixa muito animado.

“Sou eternamente sortudo por poder jogar tantas partidas quanto já joguei nesta liga e é por isso que realmente gosto de ir lá todos os dias, mesmo que seja apenas um treino para realmente trabalhar na minha arte. Sei que nem todo mundo tem a mesma sorte na carreira e estou pronto para arrasar na Semana 1 e sou grato por isso.”