Travis Kelce presenteia Patrick Mahomes com bolsa de golfe de grife cara para aniversário de 29 anos

Patrick Mahomes aparentemente tem tudo – uma família amorosa, três anéis do Super Bowl e um contrato com a NFL no valor de cerca de meio bilhão de dólares – mas Travis Kelce ainda tentei arranjar para ele um doce presente de aniversário esta semana.

A estrela do sinal dos Chiefs revelada durante uma entrevista com “A unidade“na terça-feira, seu apanhador de passes favorito lhe deu uma bolsa de golfe chique da Louis Vuitton para seu grande 2-9.



Reproduzir conteúdo de vídeo



A unidade

Não está claro quanto Kelce caiu no presente – mas no site do designerexistem alguns modelos diferentes que variam de US$ 22.600 a US$ 31.500.

Mahomes, é claro, é um ávido jogador de golfe que claramente apreciou a oferta de Kelce… embora se perguntasse em voz alta quanto poderia realmente usá-la no campo – considerando seu alto preço.

No momento da entrevista, Mahomes disse que sua esposa, Bretanhaainda não tinha dado o presente a ele – mas ele disse que seu outro receptor importante em Kansas City, Arroz Rasheedeu-lhe alguns sapatos para o grande aniversário.

Com seu aniversário caindo no meio da semana de trabalho dos Chiefs este ano – Brittany realmente deu uma festa para ele no domingo à noite após a vitória de KC sobre o Bengals – e parecia luxuoso. Tinha balões, bolos, cabine fotográfica… e Taylor Swift até apareceu!



Reproduzir conteúdo de vídeo





Pat terá algum tempo para ficar um ano mais velho antes de voltar ao centro – Kansas City não jogará até domingo contra o Falcons em Atlanta.