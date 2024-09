Travis Kelce zomba da compra de guarda-roupa de Jason Kelce para ‘MNF’

A tão esperada estreia de Jason Kelce no “Monday Night Countdown” exigiu uma ida ao shopping.

Kelce, o antigo centro do Philadelphia Eagles, deixou sua mala de viagem em sua caminhonete, exigindo uma ida ao shopping para comprar uma camisa nova, revelou Scott Van Pelt. Ele fez o trabalho, no entanto, vestindo uma camisa social branca simples de manga comprida quando o show começou.

“Agora cabe na minha barriga. Perdi um pouco de peso”, brincou Kelce.

“O fato de um centro do Hall da Fama poder fazer compras na Lululemon é algo grandioso, cara, é uma grande conquista”, disse Ryan Clark.

A decisão de Kelce sobre o guarda-roupa pegou seu irmão, Travis Kelce, desprevenido. O tight end do Kansas City Chiefs postou seus pensamentos sobre X, expressando surpresa que Jason não tenha ficado sem camisa.

Fiquei surpreso que ele comprou uma nova e não ficou sem camisa https://t.co/7HiTQm8uJZ — Travis Kelce (@tkelce) 9 de setembro de 2024

A postagem de Travis se referiu à viralização de Jason por estar sem camisa durante o jogo da rodada divisional da AFC entre Chiefs e Buffalo Bills na temporada passada.

Depois que Travis pegou um touchdown de 22 jardas no terceiro quarto daquele jogo, as câmeras flagraram Jason rugindo em comemoração com uma cerveja na mão e sem camisa. Momentos depois, ele pulou para fora da suíte para interagir com os fãs — ainda sem camisa.

Travis também fez muitos elogios à estreia do irmão em “MNF”. Ele respondeu “Que natural!!” a uma captura de tela de Jason no set.