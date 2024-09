O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) anunciou alterações importantes nos locais de votação para os eleitores da 13ª Zona Eleitoral, no município de Penedo. As mudanças afetam diversas seções eleitorais que antes funcionavam em diferentes instituições de ensino e associações da cidade.

Seções realocadas para o antigo SESI – SENAI, Unidade Penedo

As seções 35ª, 37ª, 67ª, 101ª, 102ª e 103ª, que anteriormente estavam localizadas na Escola Estadual Professora Ruth Mendonça (CAIC), foram transferidas para o antigo prédio do SESI – SENAI, Unidade Penedo. Os eleitores dessas seções devem se dirigir ao novo local para votar nas próximas eleições.

Mudanças para a EMEB Vereador José da Costa Mangabeira

As seções 07ª, 08ª, 09ª, 10ª, 68ª e 71ª, que funcionavam na Escola Estadual Dr. Alcides Andrade, foram realocadas para a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Vereador José da Costa Mangabeira. Eleitores dessas seções deverão comparecer ao novo local no dia da eleição.

Agregação da Seção 112ª à Escola Estadual Professor Ernani Méro

A seção 112ª, que anteriormente funcionava na Associação dos Deficientes Físicos de Penedo (NUDEPE), foi agregada à seção 30ª, que está instalada na Escola Estadual Professor Ernani Méro. Eleitores da seção 112ª deverão se dirigir ao novo local para votar.

Recomendações

O TRE/AL recomenda que os eleitores verifiquem seus novos locais de votação com antecedência para evitar transtornos no dia da eleição. As mudanças visam facilitar o acesso e oferecer mais conforto para os eleitores.

Para mais informações, acesse o site oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e confira todas as atualizações.