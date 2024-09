Treinador de circo atacado por urso de 500 libras na frente de crianças horrorizadas, em vídeo

Em um vídeo que circula online… Sergei e Donut estão entretendo uma multidão de pais e filhos, com o urso pardo andando de prancha perto de seu treinador em um recinto.

O ato logo dá terrivelmente errado… Donut salta da prancha e corre atrás de Sergei, atacando o treinador e prendendo-o no chão por mais de um minuto – para horror da multidão – balançando agressivamente a cabeça para frente e para trás enquanto Prichinich se defende calmamente com um bastão.

Um funcionário do lado de fora da jaula intervém com um longo bastão, cutucando Donut repetidamente, distraindo a ursa o suficiente para que Sergei recupere o equilíbrio.

A situação poderia ter sido significativamente pior se Sergei não tivesse usado o bastão para evitar que as mandíbulas de Donut o mordessem.

Sergei, sendo um profissional experiente, continuou com o show como se nada tivesse acontecido… encerrando a atuação de Donut antes que as coisas piorassem ainda mais.

Nikita Mikhailovachefe do Circo Moretti, confirmou que o resto do show continuou sem mais incidentes… e aplaudiu Sergei pela maneira como lidou com a situação.