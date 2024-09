Trent Williams e 49ers finalizam novo acordo para acabar com a resistência

SANTA CLARA, Califórnia — A resistência de Trent Williams acabou.

O San Francisco 49ers está finalizando um novo acordo com Williams, de acordo com sua agência, encerrando sua prolongada disputa contratual e colocando o astro left tackle em posição de jogar na abertura da temporada na próxima segunda-feira contra o New York Jets.

Postagens em mídias sociais do irmão de Williams mostrou o 11 vezes Pro Bowler retornando à Bay Area na noite de segunda-feira, e sua agência, Elite Loyalty Sports, confirmado terça-feira nas redes sociais que o três vezes All-Pro estava “indo para SF para finalizar um novo acordo” com os 49ers.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Williams, 36, ficou fora de todo o training camp de São Francisco, acumulando mais de US$ 4 milhões em multas por perder todos os treinos e três jogos da pré-temporada. Williams, que passou seu tempo longe do time em casa, em Houston, se preparando para a temporada, tinha uma dívida de US$ 20,05 milhões nesta temporada sob o acordo de seis anos e US$ 138,1 milhões que ele assinou em 2021.

Os Niners deixaram Williams fora de sua lista de 53 jogadores na semana passada, mantendo-o na lista de reserva/não reportado. San Francisco criou mais de US$ 5,4 milhões em espaço de teto salarial na terça-feira, de acordo com Field Yates da ESPN, ao reestruturar o contrato do jogador de linha defensiva Maliek Collins.

Esta será a segunda vez que os Niners reconfiguram um acordo para um jogador estrela nesta offseason. Eles fizeram um acordo semelhante com Christian McCaffrey em junho, que deu ao running back garantias significativas e reforçou seu pagamento médio anual.

As negociações aceleradas entre Williams e os 49ers ocorreram menos de uma semana depois que os atuais campeões da NFC resolveram uma disputa contratual semelhante com o astro recebedor Brandon Aiyuk, que assinou um contrato de quatro anos e US$ 120 milhões, incluindo US$ 76 milhões garantidos.

Por sua vez, os Niners nunca pareceram excessivamente preocupados com a resistência de Williams. O técnico Kyle Shanahan não demonstrou preocupação com Williams no mês passado, dizendo: “Acho que seremos capazes de resolver isso.”

Amplamente considerado o melhor jogador de linha ofensiva da NFL, Williams tem um salário médio anual que o coloca em sexto lugar entre os tackles, depois de Tristan Wirfs, de Tampa Bay, Penei Sewell, de Detroit, e Christian Darrisaw, de Minnesota, todos assinaram acordos de alto valor nesta offseason. Laremy Tunsil, de Houston, e Andrew Thomas, dos Giants, também ganham mais do que Williams em termos de salário médio anual.

O acordo atual de Williams também não inclui mais dinheiro garantido, embora os 49ers ainda estejam presos a quase US$ 30 milhões em bônus de assinatura rateados até 2027 por causa das reestruturações que fizeram no contrato.

Williams foi classificado como o melhor tackle bloqueador de passe da NFL em 2023, com uma taxa de vitória de bloqueio de passe de 95,8%. Os Niners tiveram uma média de 6,05 jardas por corrida quando correram atrás de Williams para o lado esquerdo na temporada passada, enquanto tiveram uma média de 4,45 jardas por tentativa em todas as outras tentativas de corrida.

Na temporada passada, Williams perdeu dois jogos, jogou por lesão em outro e jogou apenas 12 snaps em um jogo sem importância da Semana 18 contra os Rams. Os 49ers ficaram 0-4 nesses jogos e 12-1 em todos os outros.

Considerando os problemas atuais na linha ofensiva, o retorno de Williams não chega nem um pouco cedo demais para os Niners. Seus três principais armadores — Aaron Banks (mindinho quebrado), Spencer Burford (mão quebrada) e Jon Feliciano (cirurgia no joelho) — perderam um tempo significativo de treino. Feliciano perderá jogos da temporada regular.

O veterano do quarto ano Jaylon Moore assumiu as funções de left tackle no lugar de Williams durante a pré-temporada, mas espera-se que Williams retorne à sua função de titular rapidamente após seu retorno.