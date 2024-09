Trevor Larnach dos gêmeos nocauteia fã com line drive home run

Cena assustadora no jogo dos Rays na segunda-feira… um torcedor foi atingido com tanta força na cabeça por uma bola de home run que o deixou inconsciente.

Tudo aconteceu no segundo turno da partida dos Twins contra os Rays no Tropicana Field… quando Trevor Larnach rude um Zack Littell controle deslizante no campo direito profundo.