Trinity Rodman do Washington Spirit (costas) falhará contra Angel City

O atacante do Washington Spirit, Trinity Rodman, não viajou com o time para Los Angeles na quarta-feira depois de sofrer uma lesão nas costas na semana passada, disse o técnico Jonatan Giráldez em entrevista coletiva antes do jogo.

Giráldez disse que “não é uma lesão grande” para Rodman, mas não tem prazo para o retorno dela.

O segundo colocado Spirit enfrenta o Angel City FC na sexta-feira em Los Angeles, antes de um confronto em 6 de outubro com o invicto líder da liga Orlando Pride.

“Trin, nós a verificamos depois do jogo, ela [had pain] nas costas”, disse Giráldez aos repórteres na quinta-feira de Los Angeles. “Depois de verificar tudo, os resultados foram bons. Esse tipo de dor tem que tomar cuidado, então achei que o melhor para ela e para a equipe era ficar em Washington até os 100 [percent] recuperado sem dor e pronto para nos ajudar porque sabemos que neste momento não podemos cometer erros [with player management].”

O defesa do Spirit, Casey Krueger, também não viajou devido a uma lesão no adutor, que Giráldez qualificou de forma semelhante como leve, mas não deu prazo para o regresso.

Rodman deixou o jogo de sexta-feira em cadeira de rodas nos minutos finais da derrota por 3 a 0 para o Kansas City Current.

Ela voltou ao banco antes do apito final e parecia ter uma bolsa de gelo nas costas.

O agente de Rodman, Mike Senkowski, disse ao Washington Post no sábado que Rodman teve um “intenso espasmo nas costas”.

Problemas anteriores persistem para Rodman desde seu ano de estreia em 2021, quando ela ajudou o Spirit a vencer seu primeiro campeonato da NWSL como uma adolescente novata.

Este ano, Rodman marcou oito gols e seis assistências, o que a torna a co-artilheira do Spirit e uma das melhores jogadoras da NWSL.

Ela também prosperou com a seleção feminina dos Estados Unidos.

Rodman é o único jogador que apareceu em todos os jogos do USWNT desde o início de 2023.

Ela marcou três gols nas Olimpíadas de 2024, incluindo o gol da vitória na prorrogação nas quartas de final sobre o Japão, para ajudar os americanos a conquistar a medalha de ouro.