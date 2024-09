Trinity Rodman, do Washington Spirit, deixa jogo em cadeira de rodas após lesão nas costas

A atacante do Washington Spirit e da seleção feminina dos Estados Unidos, Trinity Rodman, deixou o campo em uma cadeira de rodas na sexta-feira após sofrer uma lesão nas costas na derrota do Spirit por 3 a 0 para o Kansas City Current.

Rodman caiu no chão na lateral do campo aos 75 minutos após proteger a bola da atacante do Kansas City, Temwa Chawinga.

Rodman deitou-se de bruços e a segurou antes de receber tratamento da equipe de treinamento de Washington. Ela tentou andar até o banco com a ajuda de dois membros da equipe de treinamento antes de sentar-se na cadeira de rodas para ser levada ao vestiário, cinco minutos após a lesão.

O técnico do Spirit, Jonatan Giráldez, confirmou após a partida que Rodman sentiu algo nas costas dela, mas disse que não tinha “nenhuma informação”. Ele afirmou que o time precisaria retornar a Washington, DC, para uma avaliação mais aprofundada.

A multidão lotada em Kansas City gritou o nome de Rodman enquanto ela deixava o campo. Rodman voltou ao banco para os minutos finais da partida, que o Spirit perdeu por 3 a 0, acabando com suas esperanças de ganhar o NWSL Shield.

O atacante do Washington Spirit, Trinity Rodman, deixou o jogo contra o Kansas City Current faltando 15 minutos para o fim do jogo, recebendo atendimento médico para uma lesão nas costas, à margem do campo. Imagens de Peter Aiken-Imagn

Os oito gols de Rodman nesta temporada a colocam empatada em quarto lugar na NWSL com sua companheira de equipe Ouleye Sarr. Rodman também está empatada em segundo lugar na NWSL com seis assistências. Ela provavelmente será finalista do prêmio de MVP da NWSL de 2024.

Nenhuma jogadora foi tão consistente na seleção feminina dos EUA desde o início de 2023. Rodman é a única jogadora a ter aparecido em todos os jogos da seleção feminina dos EUA nos últimos dois anos civis, e ela foi uma das estrelas da conquista da medalha de ouro olímpica da seleção feminina dos EUA no mês passado.

Rodman marcou três gols pela seleção feminina dos EUA nas Olimpíadas de 2024, incluindo o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Japão na prorrogação nas quartas de final.

A vitória de 3 a 0 do Kansas City garantiu uma vaga no playoff para o Current e os colocou a dois pontos do segundo colocado Washington. Chawinga marcou seu 16º gol na temporada, liderando a liga, ficando a dois pontos do recorde da liga de uma única temporada de Sam Kerr.