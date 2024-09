Trump agora diz que migrantes haitianos estão roubando gansos em Springfield, Ohio

O candidato presidencial republicano falou no palco em seu comício no Arizona na noite de quinta-feira – e fez alguns comentários reveladores sobre os gansos, dias depois de alegar falsamente que os haitianos estavam comendo cães e gatos em Springfield, OH.

Trump disse: “Eles estão levando os gansos. Você sabe onde estão os gansos? No parque. No lago. E até mesmo sair com seus animais de estimação… Essas pessoas são as piores.”