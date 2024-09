Tua Tagovailoa, do Dolphins, está fora do jogo devido a concussão

O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, deixou o jogo de quinta-feira à noite contra o Buffalo Bills após sofrer uma concussão no final do terceiro quarto.

Tagovailoa foi descartado do jogo minutos após deixar o campo.

A lesão ocorreu quando Tagovailoa correu para um primeiro down e abaixou o ombro no final de sua corrida. Ele levou uma pancada na cabeça quando foi derrubado pelo safety do Bills, Damar Hamlin, com 4:24 restantes no quarto.

Tagovailoa permaneceu no chão e foi rapidamente atendido pelos treinadores dos Dolphins, enquanto companheiros de equipe preocupados se ajoelhavam no campo.

Tagovailoa saiu do campo por conta própria e foi para o vestiário. Ele foi substituído por Skylar Thompson.

Tagovailoa tem um histórico de concussões, tendo sofrido pelo menos duas durante a temporada de 2022.

Ele completou 17 de 25 passes para 145 jardas, com um touchdown e três interceptações na quinta-feira à noite, deixando os Dolphins perdendo por 31 a 10.