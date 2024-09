Tucker, dos Ravens, opta por não revisitar o incidente com os Chiefs

OWINGS MILLS, Maryland — Antes do jogo do campeonato da AFC da temporada passada, o kicker do Baltimore Ravens, Justin Tucker, viu o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, jogar seu tee de chute para o lado e o tight end Travis Kelce atirar seu capacete para fora do campo.

No domingo, Tucker optou por não revisitar o incidente pré-jogo antes da revanche de quinta-feira à noite com os Chiefs, bicampeões do Super Bowl.

“Tudo o que direi sobre isso é que estou animado para entrar em um ótimo ambiente, jogar contra um ótimo time de futebol, com ótimos jogadores, ótimos treinadores, e fazer tudo o que puder para me preparar para estar pronto para contribuir para que os Ravens ganhem um jogo de futebol”, disse Tucker após o treino de domingo. “E isso é tudo o que tenho a dizer sobre isso.”

Quinta-feira marcará a primeira vez que os times se encontrarão desde a vitória dos Chiefs por 17-10 no AFC Championship Game, onde Mahomes e Kelce se opuseram a Tucker se alongando perto de onde Mahomes se aqueceu 90 minutos antes do jogo. Vários vídeos mostraram Mahomes jogando o tee de chute de Tucker para o lado duas vezes e então Kelce chutando algumas das bolas de futebol de Tucker para o lado e arremessando o capacete de Tucker para fora do campo do M&T Bank Stadium.

Questionado se ele se prepararia da mesma forma na quinta-feira à noite no Arrowhead Stadium, Tucker respondeu: “Meu foco será me preparar para entrar no jogo de futebol e contribuir para uma vitória dos Ravens. É tudo o que me importa.”

Tucker, o chutador mais preciso da NFL, explicou anteriormente que é assim que os chutadores da liga sempre se preparam para os jogos. Os chutadores farão várias tentativas em ambas as traves para sentir o vento e a superfície de jogo.

Um dia após o jogo do campeonato da AFC, Tucker disse que pensou que a briga com Mahomes e Kelce foi “tudo uma brincadeira, tudo em boa diversão”. Ele acrescentou: “Mas pareceu ser levado um pouco mais a sério. Estou totalmente disposto a deixar tudo para lá”.

Kelce então disse que Tucker violou uma “regra não escrita” ao colocar equipamentos onde Mahomes estava se soltando, acrescentando que o chutador All-Pro estava “cutucando o urso”.