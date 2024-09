Turista morto pela queda de uma estátua em um acidente estranho capturado em vídeo

Imagens do estranho acidente mostram um gerente da Prada de 30 anos em Chiara Jaconi passeando por Nápoles com o namorado… quando de repente uma estátua cai de cima e cai sobre sua cabeça.

Jaconis foi levada às pressas para um hospital local após o incidente de domingo, mas dois dias depois ela morreu devido aos ferimentos… de acordo com relatórios locais da Itália.

Como você pode ver no vídeo, Jaconis e seu namorado caminham lentamente pela rua, carregando suas bagagens a caminho do aeroporto, quando a estátua cai do céu.