Twins ativam o shortstop All-Star Carlos Correa de IL

O Minnesota Twins ativou o shortstop All-Star Carlos Correa da lista de lesionados de 10 dias no sábado.

Correa perdeu 51 jogos desde o intervalo do All-Star enquanto lidava com fascite plantar direita. Ele deve estar na escalação para o jogo de sábado contra o Cincinnati Reds em Minneapolis.

Correa, que fará 30 anos em 22 de setembro, está rebatendo .308 com 13 home runs, 47 RBIs e 51 corridas em 75 jogos nesta temporada. Ele foi nomeado para seu terceiro All-Star Game nesta temporada, mas não jogou na competição devido à lesão no pé.

Correa está em sua terceira temporada com os Twins depois de passar sete com o Houston Astros. Ele tem uma média de carreira de .275 com 186 home runs e 665 RBIs em 1.098 jogos.

Também no sábado, os Twins transferiram o outfielder DaShawn Keirsey Jr. para o Triple-A St. Paul.

Keirsey, 27, acertou 1 de 10 em quatro partidas pelo Minnesota desde sua estreia na liga principal em 5 de setembro.