Tyreek Hill ‘ainda está tentando’ processar a detenção pré-jogo pela polícia

MIAMI GARDENS, Flórida — Vários jogadores dos Dolphins foram detidos por policiais do Departamento de Polícia de Miami-Dade antes do jogo de domingo contra o Jacksonville Jaguars, incluindo o wide receiver All-Pro Tyreek Hill.

Hill disse que foi parado por suposta alta velocidade ao dirigir para o Hard Rock Stadium, aproximadamente três horas antes do jogo começar. Ele acabou sendo algemado após uma “alteração verbal”, disseram fontes a Jeff Darlington, da ESPN. Hill foi citado por direção imprudente, disseram fontes a Darlington.

Ele foi liberado após vários minutos, mas o incidente foi filmado por fãs próximos e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Hill disse que não sabia por que a situação havia piorado da forma como aconteceu.

“Agora mesmo, ainda estou tentando juntar tudo… Ainda não sei o que aconteceu”, disse ele após o jogo. “Mas eu quero usar esta plataforma para dizer: ‘E se eu não fosse Tyreek Hill?’ Pior cenário, sabe? … Todo mundo tem maçãs podres em todas as situações, mas eu quero ser capaz de usar esta plataforma para descobrir uma maneira de reverter isso e torná-lo positivo para mim e para Miami-Dade e fazer algo positivo para a comunidade.

“É difícil. Não quero trazer raça para isso, mas às vezes fica meio duvidoso quando você faz isso. E se eu não fosse Tyreek Hill? Deus sabe o que aqueles caras teriam feito. Eu só queria ter certeza de que estava fazendo o que meu tio sempre me dizia para fazer quando você está em uma situação como essa — coloque as mãos no volante e apenas ouça.”

Tyreek Hill comemorou seu touchdown no domingo reencenando sua detenção antes do jogo enquanto seu companheiro de equipe Jaylen Waddle segurava as mãos de Hill atrás das costas como se ele estivesse algemado. Megan Briggs/Getty Images

Hill disse que “não tem ideia” do motivo pelo qual os policiais o algemaram; ele disse que não foi desrespeitoso e não usou palavrões com os policiais.

O jogador de linha ofensiva dos Dolphins, Terron Armstead, disse que Hill estava “muito chateado, mas pronto para jogar” quando entrou no vestiário antes do jogo. Hill registrou 130 jardas de recepção, o recorde do jogo, contra os Jaguars, incluindo um touchdown de 80 jardas — o mais longo de sua carreira. Após a jogada, Hill comemorou colocando as mãos atrás das costas enquanto seu companheiro de equipe Jaylen Waddle o “detinha”.

Em um momento do incidente, vídeos mostraram Hill deitado no chão, algemado, com quatro policiais ao seu redor.

Os companheiros de equipe dos Dolphins, Calais Campbell e Jonnu Smith, pararam para oferecer apoio a Hill e acalmar a situação, levando também à detenção de Campbell.

“Desobedecendo a uma ordem direta”, Campbell disse quando perguntado por que os policiais lhe disseram que ele estava sendo detido. “Ele disse que eu estava muito perto da cena e então acho que ele disse algo sobre eu não ter movido meu carro a tempo, não sei… Ele me disse que eu não estava sendo preso, mas ele me multou por ter sido detido e depois liberado.”

O Departamento de Polícia de Miami-Dade divulgou uma declaração da Diretora Stephanie V. Daniels, que iniciou uma “revisão imediata de todos os detalhes em torno do incidente”. Três horas depois, Daniels anunciou que um dos policiais envolvidos foi “colocado em funções administrativas enquanto a investigação é conduzida”.

Hill foi informado da decisão durante sua entrevista coletiva após o jogo e concordou com a ação.

“Isso deve dizer tudo o que você precisa saber, então”, disse Hill. “Estou feliz que meus companheiros de equipe estavam lá para me apoiar na minha situação, porque eu me sentia sozinho. Quando eles apareceram, isso me fez perceber que temos um time f—bom este ano, para eles colocarem suas vidas em risco. Foi incrível ver.”

Campbell também disse que “faz sentido” que o policial tenha sido colocado em funções administrativas e que é “assim que as coisas devem ser”.

O porta-voz da NFL, Brian McCarthy, disse que a liga entrou em contato com os Dolphins, mas se recusou a fazer mais comentários.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, disse que não sabia de todos os detalhes quando falou após o jogo, mas estava feliz com a forma como sua equipe se uniu para ajudar um companheiro de equipe.

“Especialmente para alguns dos caras envolvidos — Calais Campbell e Jonnu, eles estavam todos muito abalados”, disse McDaniel. “Acho que você tenta preparar um time para lidar com o desconhecido. Você definitivamente não está prevendo situações exatas. Muitas coisas caem sob o véu da adversidade e o denominador comum é que há uma luz no fim do túnel em qualquer tipo de adversidade da vida. Você não está necessariamente preparado para isso, mas nem nossos companheiros de equipe que estavam em necessidade. Então, nós apenas fazemos o nosso melhor.”

Os Dolphins venceram os Jaguars por 20 a 17 depois de marcar 13 pontos sem resposta no segundo tempo.

