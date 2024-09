Tyreek Hill coloca as mãos atrás das costas e imita detenção durante a celebração do TD

Monte Tyreek está deixando sua detenção alimentar seu fogo competitivo… colocando as mãos atrás das costas depois de marcar seu touchdown de 80 jardas durante o jogo de domingo.

Depois de marcar, Tyreek virou-se para a multidão e colocou as mãos atrás das costas… zombando da posição que os policiais o colocaram esta manhã.

Como dissemos a vocês… TH foi parado esta manhã por policiais locais – e, de alguma forma, acabou de bruços na rua com seu mãos algemadas atrás dele antes que os policiais o sentassem no meio-fio.

Stephanie V. Daniels – diretor do Departamento de Polícia de Miami-Dade – diz que está revisando os detalhes do incidente e as imagens da câmera corporal.