Tyreek Hill dirigindo ~ 60 MPH em zona de 40 MPH, dizem os policiais

TMZ Esportes obteve as duas multas de trânsito dadas a Monte Tyreek no domingo, e os policiais dizem que ele estava dirigindo seu McLaren 720S a cerca de 32 quilômetros por hora acima do limite de velocidade estabelecido.

Hill, de 30 anos, foi citado por dirigir descuidadamente e por não usar o cinto de segurança antes da abertura da temporada do Miami Dolphins contra o Jacksonville Jaguars… uma parada de rotina que ficou feia após uma disputa entre o astro da NFL e os oficiais no local .

“Alta taxa [of] estimativa visual de velocidade 60 MPH, sem cinto de segurança. Alto [traffic] de pedestres e [vehicles]”, anotou um dos policiais na multa por dirigir descuidado.

O citaçõesque não obrigam Hill a comparecer ao tribunal, acarretam um total combinado de US$ 308 em multas se Ty se declarar ou for considerado culpado.

Isso não vai prejudicar Hill financeiramente… ele assinou uma extensão de 4 anos no valor de US$ 120 milhões com US$ 72,2 milhões garantidos. Ele tem o dinheiro.



TMZSports. com

O incidente deveria ter sido um grande nada, mas se transformou em uma grande controvérsia depois que imagens da câmera mostraram Tyreek discutindo com os policiais, que então reagiram arrancando-o do veículo e, finalmente, colocá-lo de bruços no chão.

Eventualmente, Hill foi autorizado a sair, retornando ao seu trabalho diário … onde conseguiu 7 recepções, incluindo uma recepção de 80 jardas para um touchdown.

Quanto aos policiais, um dos policiais foi colocado em serviço administrativo enquanto a chefia investiga o polêmico incidente.