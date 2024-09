Tyreek Hill dirigiu perigosamente e não cooperou durante a parada, afirma o sindicato da polícia

O presidente da Associação Benevolente da Polícia do Sul da Flórida – que representa mais de 6.000 policiais no Sunshine State – disse em um comunicado ao TMZ Esportes Hill colocou “a si mesmo e a outros em grande risco de perigo” enquanto se dirigia para o Hard Rock Stadium.

“O Sr. Hill não cooperou imediatamente com os policiais presentes que, de acordo com a política e para sua segurança imediata, algemaram o Sr. Hill”, disse o SFLPBA. “O Sr. Hill, ainda não cooperativo, recusou-se a sentar no chão e, portanto, foi redirecionado para o chão.”

A organização continuou… dizendo que está “com as ações de nossos dirigentes”… “mas espera uma comunicação mais aberta no futuro.”

De sua parte, Hill ainda não comentou os detalhes do que aconteceu… dizendo a um repórter após a abertura da temporada dos Dolphins que ele simplesmente “iria deixar o passado no passado” daqui em diante.

Hill jogou bem no jogo, apesar de todo o drama… registrando sete recepções para 130 jardas – e ele até zombou em seu encontro com os policiais com uma celebração de touchdown com as mãos atrás das costas.